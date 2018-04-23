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مصادر يمنية: ميليشيات الحوثي تعتقل رؤساء الأحياء السكنية بصنعاء

08:17 ص الإثنين 23 أبريل 2018
مصادر يمنية: ميليشيات الحوثي تعتقل رؤساء الأحياء السكنية بصنعاء

ارشيفية

عدن- أ ش أ:

كشفت مصادر بالسلطة المحلية اليمنية، عن اعتقال ميليشيات الحوثي 45 رئيساً لأحياء سكنية في العاصمة صنعاء، واقتادتهم إلى سجن الأمن السياسي.

وأكدت المصادر - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، الإثنين-، أن المعتقلين من رؤساء الأحياء السكنية رفضوا التجاوب مع أوامر الحوثيين برصد جميع العسكريين المتواجدين في منازلهم والإبلاغهم عنهم لاستدعائهم بالقوة، للزج بهم في جبهات القتال التي تعاني نقصاً بشرياً حاداً، مع الهزائم الميدانية المتوالية التي مني بها الحوثيون.

وفي محافظة البيضاء، أشارت المصادر إلى أن العشرات من قيادات جماعة الحوثي بالمحافظة نقلوا أسرهم إلى محافظة ذمار، بعد سيطرة قوات الجيش الوطني على معظم مناطق محافظة البيضاء.

وقالت المصادر، إن قيادات حوثية بارزة في البيضاء فرت خلال هذا الأسبوع مع عوائلها إلى أحياء عدة في مدينة ذمار، كونها إحدى المدن الآمنة التي لم تشهد مواجهات حتى اللحظة.

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اليمن ميليشيات الحوثي رؤساء الأحياء صنعاء سجن

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