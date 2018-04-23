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محاكمة مخترع الغواصة الدنماركي المتهم بقتل صحفية سويدية تدخل مراحلها الأخيرة

08:47 ص الإثنين 23 أبريل 2018
محاكمة مخترع الغواصة الدنماركي المتهم بقتل صحفية سويدية تدخل مراحلها الأخيرة

بيتر مادسين

كوبنهاجن- (د ب ا):

تدخل محاكمة مخترع الغواصة الدنماركي المتهم بقتل الصحفية السويدية كيم وول في الغواصة التي بناها مراحلها الأخيرة اليوم الإثنين.

ويواجه بيتر مادسين اتهامات أيضا بإساءة التعامل مع جثة، بالإضافة إلى تمزيق جثة وول.

ومن المتوقع أن تستمع محكمة كوبنهاجن لتقييم نفسي لمادسين اليوم، قبل أن يقدم الادعاء ومحامي مادسين مرافعتهما الأخيرة.

وكان الادعاء قد قال في بداية المحاكمة في مارس الماضي: إنه يسعى لاستصدار حكم بالسجن مدى الحياة ضد مادسين.

وتوقع مراقبون صدور حكم فى القضية بعد غد الأربعاء.

وكان مادسين 47 عاما، قد اعترف بتمزيق جثة وول وإلقائها في البحر في أغسطس الماضي، ولكنه نفى قتلها، قائلا إنها توفيت نتيجة إصابتها بالاختناق في الغواصة. وتم احتجاز مادسين منذ 12 أغسطس الماضي.​

محاكمة مخترع الغواصة الدنماركي بيتر مادسين

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