أهم التصريحات في 24 ساعة: اتفاق معيب مع إيران أفضل من عدم وجوده
إعداد – هشام عبد الخالق:
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "شخص قوي جدًا"، فيما دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن الاتفاق النووي الإيراني، في مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية قائلة إن "اتفاق معيب أفضل من عدم وجود اتفاق"، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، أن مجلس الأمن يواجه حالة من الشلل بشأن الأزمة السورية.
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