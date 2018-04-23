 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

أهم التصريحات في 24 ساعة: اتفاق معيب مع إيران أفضل من عدم وجوده

12:04 ص الإثنين 23 أبريل 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: اتفاق معيب مع إيران أفضل من عدم وجوده

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

إعداد – هشام عبد الخالق:

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "شخص قوي جدًا"، فيما دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن الاتفاق النووي الإيراني، في مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية قائلة إن "اتفاق معيب أفضل من عدم وجود اتفاق"، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، أن مجلس الأمن يواجه حالة من الشلل بشأن الأزمة السورية.

داعش أفغانستان وزير الخارجية الألماني حيدر العبادي العراق أنطونيو جوتيريش ميركل إيمانويل ماكرون

الخبر التالى:

الملك سلمان يعلن انخفاض معدلات الجريمة ورفع مستوى السلام
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان