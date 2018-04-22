الملك سلمان يعلن انخفاض معدلات الجريمة ورفع مستوى السلام

الرياض (د ب أ)

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاحد، أن هناك انخفاضًا ملموسًا وواضحًا في معدلات الجريمة ورفع مستوى السلام في المملكة خلال العشرة أشهر الماضية، خاصة جرائم القتل التي انخفضت بنسبة 5ر6 % وجرائم العِرض بنسبة 5ر14 %.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء اليوم الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز أرسل برقية شكر لوزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، بشـأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية خلال الفترة من 26 يونيو حتى 14 أبريل الحالي.

وجاء في البرقية التي نشرتها الوكالة الرسمية (واس)، أنه بعد مقارنة نتائج الفترة الحالية بنفس الفترة من العام الماضي تظهر أن هناك تطورًا ملموسًا في انخفاض نسب الجرائم ككل؛ مشيرة إلى انخفاض "جرائم القتل العمد بنسبة 5 ر6 %، وانخفضت جرائم العِرض 5ر14 %، وانخفضت جرائم السرقة بنسبة 2 %، وانخفضت جرائم السطو المسلح بنسبة 5ر10 %، وفي مجال الأمن والسلامة المرورية انخفضت أعداد الحوادث المرورية بنسبة 7ر19 %، وانخفضت أعداد المتوفين في الحوادث المرورية بنسبة 1ر19 %، وانخفضت أعداد المصابين في الحوادث المرورية بنسبة 9ر15 %.