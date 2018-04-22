الولايات المتحدة تدعو أطراف الأزمة السياسية في أرمينيا إلى ضبط النفس

واشنطن (أ ش أ)

دعت السفارة الأمريكية في أرمينيا، اليوم الأحد، أطراف الأزمة السياسية التي تخوض البلاد غمارها إلى التحلي بضبط النفس.

وقالت السفارة - في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك) - إن الولايات المتحدة تدعو الحكومة إلى التحلي بضبط النفس والسماح بالاحتجاجات السلمية، كما تحث أولئك الذين يمارسون حق حرية التعبير أن يفعلوا ذلك بمسؤولية لتجنب العنف ومنع تصعيد التوترات.

وأضافت السفارة في بيانها "نحن قلقون حيال التقارير بشأن العنف ضد الصحفيين والمتظاهرين، ونؤكد حاجة هؤلاء المسؤولين عن العنف سواء الشرطة أو المتظاهرين أن يُحاسبوا على تصرفاتهم وفقا للقانون"، مشيرة إلى أن التسوية السلمية تتطلب حوارا سياسيا هادفا.

يشار إلى أن الأزمة السياسية في أرمينيا تصاعدت بشدة اليوم الأحد، مع اعتقال الشرطة 253 ناشطا.

وكانت مسيرات احتجاجية بدأت في العاصمة الأرمينية يريفان وعدد من المدن الأخرى يوم الإثنين الماضي، بعد تسمية الرئيس السابق سيرج ساركسيان رئيسا للوزراء.