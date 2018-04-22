رؤساء أركان السودان وتشاد والنيجر يبحثون سبل تأمين الحدود المشتركة

الخرطوم (أ ش أ)

بحث رؤساء أركان القوات المسلحة بكل من السودان وتشاد والنيجر، اليوم الأحد، بالخرطوم، سبل تأمين الحدود المشتركة، وتعزيز التضامن والعمل المشترك لمجابهة التحديات المتعلقة بمراقبة الحدود ومكافحة الجريمة العابرة ومحاربة الإرهاب والجماعات المنفلتة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وقرر المشاركون انعقاد لجنة الخبراء من الدول الثلاث بالعاصمة التشادية إنجمينا مطلع مايو المقبل، لوضع وثيقة تشكل الإطار الحاكم لآلية مراقبة وتأمين الحدود المشتركة فيما بينها.

وفي سياق متصل، عقد رئيس الأركان المشتركة السودانية الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف، جلستي مباحثات منفصلتين، مع كل من نظيره النيجري الفريق الركن أحمد محمد، والقائد العام للقوات المسلحة التشادية الفريق الركن إبراهيم سعيد.

وأشار عبدالمعروف، خلال اللقاءين، إلى عمق ومتانة وأزلية العلاقات السودانية مع دولتي النيجر وتشاد، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع الدولتين، وقال "نتطلع إلى توحيد المواقف والجهود بين السودان والنيجر وتشاد بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم، ويضمن حماية الحدود من كافة المهددات الأمنية".

من جانبه، أشاد رئيس الأركان العامة بدولة النيجر بالعلاقات بين بلاده والسودان، لافتا إلى الروابط الأزلية بين البلدين، مؤكدا التعاون والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.

وبدوره، أعرب القائد العام للقوات المسلحة التشادية عن سعادته باللقاء، وقال إنه يأتي في إطار تنسيق الجهود المشتركة وتوحيد الرؤى بين السودان والنيجر وتشاد حول تأمين الحدود من منطلق لقاء نيامي الذي انعقد مطلع هذا الشهر.