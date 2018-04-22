أبو الغيط يشيد بالدعم البرازيلي المستمر للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية

القاهرة (أ ش أ)

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالدعم البرازيلي المستمر للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، معربًا عن تطلعه لاستمرار هذا الدعم خلال الفترة المقبلة، آخذًا في الاعتبار التطورات الهامة التي شهدتها هذه القضية على مدى الأشهر الأخيرة.

جاء ذلك حسب بيان للجامعة العربية خلال استقبال أبو الغيط، اليوم الأحد، السفير فرناندو أبريو مساعد وزير خارجية البرازيل لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك على هامش الاجتماع الثاني لآلية المشاورات السياسية بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية البرازيلية والذي يُعقد على مستوى كبار المسئولين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

​وقال الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية ،في البيان ذاته، بأن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "عفيفي" أن "أبو الغيط" ناقش أيضًا مع المسئول البرازيلي سبل الارتقاء بالعلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية بشكل عام ومع البرازيل على وجه الخصوص، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية إعطاء قوة دفع لصيغة قمة الدول العربية-أمريكا الجنوبية، واستشراف فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الثاني لآلية المشاورات السياسية يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة ووزارة الخارجية البرازيلية في عام 2015.