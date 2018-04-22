زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جنوب شرقي إيران

كرمان (د ب أ)

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة علي مقياس ريختر، اليوم الأحد، منطقة كوهبنان بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

وأعلن مركز رصد الزلازل في جامعة طهران، إن منطقة كوهبنان بكرمان تعرضت مساء اليوم الأحد إلى زلزال على عمق 10 كليومترات في باطن الأرض، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ولم تصل حتى الآن تقارير عن الخسائر المحتملة جراء الزلزال.

وكانت كوهبنان قد تعرضت في شهر ديسمبر الماضي، إلى زلزال بقوة 2ر5 درجة علي مقياس ريختر، وخلف بعض الأضرار المادية وعدد من الجرحى.