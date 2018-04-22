6 قتلى في انفجار بمركز لتسجيل الناخبين بولاية بغلان الأفغانية

كابول (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار عبوة ناسفة، بمركز لتسجيل الناخبين في ولاية بغلان الأفغانية مساء اليوم الأحد.

ونقلت قناة "تولو نيوز" عن مسؤولين (لم تكشف عنهم)، أن الانفجار أسفر كذلك عن إصابة خمسة أشخاص آخرين.

وذكر المسؤولون أن الضحايا جميعهم من أسرة واحدة.

وهذا هو الانفجار الثاني الذي شهدته أفغانستان اليوم.

ووقع هجوم انتحاري وقع في وقت سابق من اليوم الأحد، بمركز محلي لتسجيل الناخبين في كابول، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصا.

وأعلن تنظيم (داعش) مسؤوليته عن التفجير الانتحاري بحسب وكالة أنباء "أعماق" شبه الرسمية، الذراع الإعلامي لداعش.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس الأقاليم في أفغانستان ستجرى في العشرين من أكتوبر المقبل.