مسؤول: مقتل 36 "داعشيًا" في قصف للطيران العراقي بسوريا

بغداد (د ب أ)

أعلن مسؤول عراقي، اليوم الأحد، عن قتل 36 "إرهابيًا" من تنظيم داعش في ضربات عراقية نفذت الخميس الماضي بسوريا.

صرح بذلك المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول في بيان، وقال إن طائرات عراقية من طراز اف -16وجهت ضربات داخل الأراضي السورية يوم 19 أبريل الجاري، ضد أوكار وعناصر إرهابية تشكل خطرًا على العراق.

وأضاف أن هذه الضربات أدت إلى مقتل 36 إرهابيًا بينهم قياديون.

وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن الخميس الماضي، عن تنفيذ القوة الجوية العراقية ضربات "مميتة" ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا.