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مسؤول: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن تدريباتهما العسكرية هذا الأسبوع

07:03 م الأحد 22 أبريل 2018
مسؤول: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن تدريباتهما العسكرية هذا الأسبوع

سول (أ ش أ)

قال مسؤول عسكري كوري جنوبي، اليوم الأحد، إن بلاده والولايات المتحدة ستجريان تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة، المعروفة باسم (العزم الرئيسي)، بدءًا من الأسبوع الجاري، كما هو مُقرر.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن بعض المراقبين أبدوا قلقهم إزاء مواصلة هذه المناورات في يوم عقد قمة مقررة بين الكوريتين، نظرا لكون الغرض الرئيسي من هذه التدريبات العسكرية هو التدريب ضد هجوم كوري شمالي محتمل .

ولطالما شجبت كوريا الشمالية هذه المناورات العسكرية، واعتبرتها استعدادا لشن غزو ضدها.

ووفقا للجيش الكوري الجنوبي، فقد شارك نحو 12 ألفا و200 من القوات العسكرية في هذه المناورات السنوية في الماضي، ويُتوقع أن يظل هذا الرقم نفسه هذا العام.

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