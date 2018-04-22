سامح شكري يلتقي الرئيس الكيني خلال توقفه بمطار القاهرة

القاهرة (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد، مع أوهورو كينياتا رئيس كينيا خلال توقفه بمطار القاهرة، حيث نقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري ناقش مع الرئيس الكيني عددا من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد للرئيس كينياتا على دعم مصر لجهود كينيا في مجال التنمية ، لا سيما من خلال الدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في توفير المساعدات والمنح والدورات التدريبية طبقا لأولويات الجانب الكيني ، وبما يسهم في نقل الخبرات وبناء الكوادر القادرة على المشاركة في مجالات التنمية المختلفة.

وأشار إلى أن الحوار تطرق أيضا الى عدد من الموضوعات التي تهم البلدين من بينها ملف المياه والتعاون بين دول حوض النيل ، وجهود مكافحة الارهاب ، وتطورات مفاوضات سد النهضة ، فضلا عن الأوضاع في كل من جنوب السودان والصومال ، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لاستمرار التنسيق مع الجانب الكيني على ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.