خروج الدفعة الثانية من مسلحي القلمون إلى إدلب السورية

دمشق (د ب أ)

غادرت اليوم الأحد الدفعة الثانية من مسلحي المعارضة، وعائلاتهم في منطقة القلمون شمال شرق العاصمة السورية إلى محافظة إدلب.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "غادرت اليوم ثلاثين حافلة تقل 1072 شخصا، بينهم 493 مسلحا يحملون 478 قطعة سلاح إضافة إلى 230 امرأة و349 طفلا، متوجهة إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا، على أن تخرج دفعة أخرى غدًا الإثنين".

وفي منطقة القلمون، قالت مصادر في المعارضة السورية لـ (د.ب.أ): إن "مسلحي تنظيم داعش سيطروا اليوم على عدة مواقع للقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها في مناطق بئر الأفاعي والمنقورة وسهلة وجبل زبيدة، وسط انهيار في صفوف القوات الحكومية ومسلحين إيرانيين هربوا وتركوا عدد من المواقع بدون قتال".

وأضاف المصدر أن المناطق، التي سيطر عليها مسلحو داعش، كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة التي غادر مقاتلوها إلى الشمال السوري وتسليم تلك المواقع للقوات الحكومية خلال اليومين الماضيين .

وكانت الدفعة الأولى من مسلحي المعارضة غادرت أمس إلى منطقة عفرين في ريف حلب وعددهم 1156 شخصا، بينهم 505 مسلح و252 نساء و399 طفلاً ،الى منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي تقلهم 35 حافلة، كما خروج 30 مسلحأ من مسلحي أسود الشرقية عبر ست آليات إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية العراقية.