يديعوت أحرونوت: اعتقال إسرائيليين اثنين وفلسطيني بتهمة الاتجار في الأسلحة

غزة (أ ش أ)

ألقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، القبض على إسرائيليين اثنين من شمال النقب (جنوب البلاد) ، ومواطن فلسطيني من بلدة "يطا" بالضفة الغربية، للإشتباه في تورطهم بتجارة الأسلحة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية أفادت بأن بعض الأسلحة مسروقة من قاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي، وتم بيعها لفلسطينيين في الضفة الغربية.