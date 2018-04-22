 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

يديعوت أحرونوت: اعتقال إسرائيليين اثنين وفلسطيني بتهمة الاتجار في الأسلحة

06:59 م الأحد 22 أبريل 2018
يديعوت أحرونوت: اعتقال إسرائيليين اثنين وفلسطيني بتهمة الاتجار في الأسلحة

الشرطة الإسرائيلية - ارشيفية

غزة (أ ش أ)

ألقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، القبض على إسرائيليين اثنين من شمال النقب (جنوب البلاد) ، ومواطن فلسطيني من بلدة "يطا" بالضفة الغربية، للإشتباه في تورطهم بتجارة الأسلحة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية أفادت بأن بعض الأسلحة مسروقة من قاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي، وتم بيعها لفلسطينيين في الضفة الغربية.

هذا المحتوى من

الشرطة الإسرائيلية إسرائيل فلسطين الاتجار في الأسلحة

الخبر التالى:

جوتيريش: مجلس الأمن يواجه حالة من الشلل بشأن الأزمة السورية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان