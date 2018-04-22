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جوتيريش يحذر من حرب نووية مقبلة

06:44 م الأحد 22 أبريل 2018
جوتيريش يحذر من حرب نووية مقبلة

أنطونيو جوتيريش

(مصراوي)

قلل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، من إمكانية التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الفترة المقبلة.

وأشار جوتيريش، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في ندوة تثقيفية ألقاها في جامعة "أوبسالا" السويدية، إلى أن العالم يشهد ولادة حرب باردة جديدة.

وقال أمين عام الأمم المتحدة: "لا يوجد أمل في مفاوضات جدية بين الإسرائيليين والفلسطينيين على المدى القصير".

وحذر جوتيريش من مخاطر تصاعد التوتر بين القوى العظمى، مشيرًا إلى أن "العالم يشهد ميلاد جديد للحرب الباردة ولابد من وضع آليات لمنع نشوب حرب نووية".

الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حرب نووية الشرق الأوسط

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