مصدر: اعتقال 33 شخصًا لمنعهم مرشحين من الترويج لحملتهم الانتخابية

الموصل (د ب أ)

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى، عصر اليوم الأحد، باعتقال 33 شخصًا على خلفية منعهم مرشحين من الترويج لحملتهم الانتخابية بمدينة الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال النقيب علي وعد من شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "قوات الشرطة الاتحادية اعتقلت 33 مدنيا في مناطق الساحل الأيمن بمدينة الموصل، على خلفية قيامهم بمنع مرشحين من لصق صورهم وتعليق اللافتات الانتخابية حيث يتهم المعتقلون هؤلاء المرشحين بتسببهم بدمار البلدة القديمة في الموصل".

وأوضح أن "عناصر الشرطة انهالت بالضرب على المعتقلين، قبل أن تقتادهم إلى جهة مجهولة".

يشار إلى أن الانتخابات النيابية في العراق ستجري في الثاني عشر من الشهر المقبل، حيث يبلغ عدد مقاعد محافظة نينوى في مجلس النواب العراقي 34 مقعدا من أصل 328 مقعدًا.