15 برلمانيًا تركيًا ينضمون إلى "الحزب الجيد" للمشاركة في انتخابات الرئاسة

أسطنبول (د ب أ)

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري بالإنابة في تركيا، إنجين أتالاي، اليوم الأحد، إن خمسة عشر عضوًا في البرلمان من الحزب المعارض الرئيسي، انضموا إلى "الحزب الجيد" الجديد الذي تم تأسيسه في محاولة لضمان قدرته على خوض الانتخابات في يونيو.

وقال اتالاي في أنقرة: "من أجل الديمقراطية اخترنا الانضمام إلى الحزب الجديد".

وتعني هذه الخطوة أن "الحزب الجيد" القومي اليميني، الذي أسسه وزير الداخلية السابق ميرال آكسنر لديه الآن 20 نائبا في البرلمان ، وهو الحد الأدنى المطلوب ليصير حزبا مؤهلا لخوض انتخابات 24 يونيو.

وأسس أكسينر الحزب الجيد في أكتوبر 2017، وقال الحزب إنه يفي بمعايير أخرى مما يعني أنه مؤهل للمشاركة في الانتخابات، حتى بدون أعضاء حزب الشعب الجمهوري.

ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف من أن السلطات الانتخابية قد تمنعه من المشاركة.

ويريد آكسنر 61 عامًا، الترشح للرئاسة ضد الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية المحافظ.