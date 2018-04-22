الصحة الأفغانية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول إلى 160 قتيلاً وجريحًا

كابول - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مركزا لتسجيل الناخبين في العاصمة الأفغانية كابول إلى 48 قتيلا و112 جريحا.

ونقلت صحيفة "أفغانستان تايمز" عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح قوله إن المستشفيات في كابول استقلبت حتى ظهر اليوم 48 جثمانا و112 مصابا، ومن بين القتلى 21 امرأة وخمسة أطفال.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانش أن المهاجم فجر نفسه عند مدخل المركز المكتظ بالمواطنين في منطقة ذات أغلبية شيعية غرب العاصمة، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.