وزير الخارجية الألماني "مقتنع" بالزعيمة الجديدة للحزب الاشتراكي

تورونتو (د ب أ)

أعرب هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، عن قناعته بأن اندريا ناليس، الزعيمة الجديدة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ستقوم "بأفضل أداء" داخل الحزب.

وقال السياسي الاشتراكي اليوم الأحد، على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الكبرى في مدينة تورونتو بكندا: "أنا متأكد أن اندريا ناليس ستكون رئيسة فريدة من نوعها".

وأضاف ماس: "أعتبر أيضًا من الصواب أنها جمعت هذا المنصب مع رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب وليس مع منصب داخل الحكومة".

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الحزب الاشتراكي، الذي عقد اليوم في مدينة فيسبادن، اختار ناليس زعيمة للحزب بتأييد 3ر66% من الأصوات لتكون أول امرأة تعتلي رئاسة الحزب في تاريخه.