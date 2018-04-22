حادث مأساوي يودي بحياة نائب أردني وأسرته

القاهرة - مصراوي:

لقي نائب أردني و7 أشخاص آخرين بينهم 4 من أفراد أسرته مصرعهم مساء السبت، في حادث سير في الكرك جنوبي العاصمة عمان.

وقال مصدر أمني، الأحد: "النائب محمد عايد العمامرة وزوجته و3 من أبنائه وشقيق زوجته وشخصان آخران، توفوا السبت في حادث سير".

وأوضح أن "الحادث وقع عند تحويلة على الطريق الصحراوي بمنطقة سواقة في الكرك (جنوبي عمان) عندما اصطدمت مركبة النائب بسيارة ونش (رافعة)".

وأضاف: "فرق الإنقاذ والإسعاف عملت على تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلهم وإجلاء الوفيات إلى مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الأمير علي ابن الحسين العسكري ومستشفى النديم الحكومي".

ونعى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة النائب العمامرة، وقرر تأجيل جلستي المجلس المقررتين الأحد إلى الاثنين.

وحوادث السير أحد أبرز أسباب الوفيات في الأردن، بسبب تردي أحوال الطرق أو الأحوال الجوية السيئة أو عدم الالتزام بقوانين المرور.

ولقي 750 شخصا مصرعهم عام 2016 في حوادث سير في الأردن، بينما شهد العام الذي سبقه مصرع 608 أشخاص، وفق "فرانس برس".