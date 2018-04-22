أحد جيران الملك سلمان يكشف لغز الطائرة التي حلقت قرب القصر الملكي

كتبت- رنا أسامة:

كشف رجل أعمال سعودي، قال إنه أحد جيران العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لغز الطائرة المسيرة التي حلقت قرب القصر مساء السبت قبل أن تتعرض لوابل من الرصاص من رجال الأمن.

وقال فهد محمد السديري، وهو رجل أعمال سعودي بارز، يقع منزله بجوار قصر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وخلف قصر خادم الحرمين الشريفين، إن "طائرة تصوير عبارة عن لعبة هي من اقتربت من القصر عندما تم استهدافها بالرصاص"، واصفًا ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادث بالكذب والغباء.

وكتب السديري، عبر تويتر، "أنا أسكن في الحي وبيتي بجوار قصر سمو ولي العهد وخلف قصر سيدي خادم الحرمين الشريفين. والحاصل طياره الألعاب اللي تصور قربت من القصر ورموها العسكر، والوضع طبيعي جدًا. ما في الهاشتاق من كذب وتهويل يكشف حقد وغباء وكذب أعداؤنا المفضوحين".

ولم يوضح السديري مصدر الطائرة، وما إذا كانت انطلقت من منزله كما بدا من تغريدته، فيما تتفق روايته والرواية الرسمية التي قالت إن ما جرى كان "عملية استهدفت طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون) غير مصرح لها بالتحليق بالمنطقة".

وفتحت الرياض تحقيقًا في الحادث الذي تصدّر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة وخارجها،بعد أن تعددت روايات تفسير ما جرى بالضبط في الحي.

وصرّح مسئول رسمي سعودي بارز لوكالة رويترز، أمس السبت، أن الملك سلمان لم يكن في قصره بالعاصمة الرياض حينما أسقطت القوات الأمنية السعودية "طائرة لاسلكية" في حي الخزام القريب من القصر.

وأضاف المسئول لرويترز أن الملك كان في مزرعته بالدرعية، وهي منطقة أخرى بالعاصمة الرياض.

وأكّدت الشرطة السعودية، في بيان، أن قوات الأمن تعاملت طائرة "ترفيهية لاسلكية"، بعدما اكتشفوا تحليقها دون أن يكون مصرحًا لها بذلك.

وانتشرت تقارير ومقاطع فيديو حول إطلاق نار بالقرب من حي الخزامي، قبل أن تصدر وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانًا تؤكد فيه أن الطائرة من نوع "درون" وتحقق الجهات المختصة في ملابسات الأمر.

وتداول نشطاء على موقع تويتر فيديوهات لإطلاق نار بحي الخزامي وقالوا إن السلطات الأمنية السعودية تتعامل مع طائرة بدون طيار اقتربت منهم.