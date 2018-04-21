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وزير إسرائيلي: يجب عودة جثث جنودنا قبل دفن المهندس الفلسطيني

11:53 م السبت 21 أبريل 2018
وزير إسرائيلي: يجب عودة جثث جنودنا قبل دفن المهندس الفلسطيني

غزة - (أ ش أ)
دعا وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت، إلى منع دفن جثمان المهندس الفلسطيني فادي البطش ، في غزة ريثما تعود جثث جنود إسرائيليين.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن نفتالي القول " لا يمكننا السماح بدفن مقاتل حمساوي تعرض للقتل في ماليزيا قبل عودة جثتَي هدار جولدين وأورون شاؤول".

وقُتل فادي محمد البطش ، 35 عاما ، في ماليزيا السبت فجرًا ، وقال وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حميدي، "إن قتلة البطش يُعتقد أنهما على علاقة بجهاز استخباراتي لدولة معادية لفلسطين".

وقال رئيس شرطة كوالالمبور مزلان لازم، اليوم السبت، إن أحد اثنين مشتبه فيهما كانا على متن دراجة نارية أطلق 10 طلقات نارية أصابت 4 منها البطش في الرأس والجسم ما أدى لمقتله على الفور

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التعليم الاسرائيلي نفتالي بينيت دفن مهندس فلسطيني فادي البطش الاحتلال الاسرائيلي

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