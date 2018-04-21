المسماري: الجيش الليبي لا يعلم شيئا عن الغارات الجوية في "بني وليد"

بنغازي - (أ ش أ)

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري أن الجيش لا يعلم من قام بالغارات الجوية في بلدة بني وليد جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي الليلة ، إن الجيش الليبي لم يكن لديه علم مسبق أو تنسيق مع أي جهة للقيام بغارات في منطقة بني وليد ، مؤكدا أن طائرات الجيش الليبي جاهزة وقادرة على ضرب أي هدف حال وصول معلومات عنه.

ولفت إلي أن الجيش الليبي يخوض معركة شرسة ضد الإرهاب تهدف في المقام الأول تحقيق أمن المواطن والقضاء على الإرهاب.

وأكد أن الهدف من العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي هو فرض سيادة وهيبة الدولة على الأراضي الليبية كافة ، مشيرا إلي جاهزية القوات المسلحة الليبية رغم كل الصاعب للعمل في هذا الإتجاه.

ونوه إلي أن الغارات المجهولة قد تقوم بها طائرات تابعة لأمريكا أو ايطاليا أو حلف الناتو ، مؤكدا أن الطائرات الليبية في أتم الاستعداد للقيام بمهامها لحماية ليبيا وشعبها.

وكان العميد بالجيش الوطني الليبي سالم الواعر قد أعلن أن غارة جوية مجهولة المصدر استهدفت معسكر متشددين في منطقة شرقي بلدة بني وليد جنوب غربي العاصمة طرابلس.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد شنت غارة في مارس الماضي استهدفت موقعا للمتشددين جنوبي ليبيا ، ما أسفر عن مقتل القيادي في القاعدة موسى أبو داود.