السعودية عن "إطلاق نار" بحي الخزامي: الأمن تعامل مع طائرة لاسلكية

كتب – محمد الصباغ:

قالت السلطات السعودية إن قوات الأمن بالعاصمة الرياض تعاملت طائرة "ترفيهية لاسلكية"، بعدما اكتشفوها تحليقها دون أن يكون مصرحًا لها بذلك.

وانتشرت تقارير ومقاطع فيديو حول إطلاق نار بالقرب من حي الخزامي بالعاصمة الرياض القريب من القصر الحاكم، قبل أن تصدر وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانًا تؤكد فيه أن الطائرة كانت من نوع "درون" وتحقق الجهات المختصة في ملابسات الأمر.

ولم توضح الوكالة تفاصيل أخرى عن الأمر.

وتداول نشطاء على موقع تويتر فيديوهات لإطلاق نار بحي الخزامي قالوا إن السلطات الأمنية السعودية تتعامل مع طائرة بدون طيار اقتربت منهم.

BREAKING: Unconfirmed reports of a coup attempt in #Saudi as gunfire is heard near the royal palace in Riyadh, the Saudi capital.



King Salman reportedly moved to a safe bunker, reportedly at a nearby Air Force base. Ongoing situation. pic.twitter.com/Y3bPGxNK88