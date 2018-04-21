 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

السعودية عن "إطلاق نار" بحي الخزامي: الأمن تعامل مع طائرة لاسلكية

10:25 م السبت 21 أبريل 2018
السعودية عن "إطلاق نار" بحي الخزامي: الأمن تعامل مع طائرة لاسلكية

كتب – محمد الصباغ:
قالت السلطات السعودية إن قوات الأمن بالعاصمة الرياض تعاملت طائرة "ترفيهية لاسلكية"، بعدما اكتشفوها تحليقها دون أن يكون مصرحًا لها بذلك.

وانتشرت تقارير ومقاطع فيديو حول إطلاق نار بالقرب من حي الخزامي بالعاصمة الرياض القريب من القصر الحاكم، قبل أن تصدر وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانًا تؤكد فيه أن الطائرة كانت من نوع "درون" وتحقق الجهات المختصة في ملابسات الأمر.
ولم توضح الوكالة تفاصيل أخرى عن الأمر.

Untitled

وتداول نشطاء على موقع تويتر فيديوهات لإطلاق نار بحي الخزامي قالوا إن السلطات الأمنية السعودية تتعامل مع طائرة بدون طيار اقتربت منهم.

اطلاق نار حي الخزامي السعودية طائرة لاسلكية

الخبر التالى:

الرئيس الكوبي الجديد يستهل نشاطه السياسي باستقبال رئيس فنزويلا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان