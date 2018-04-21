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الرئيس الكوبي الجديد يستهل نشاطه السياسي باستقبال رئيس فنزويلا

10:26 م السبت 21 أبريل 2018
الرئيس الكوبي الجديد يستهل نشاطه السياسي باستقبال رئيس فنزويلا

الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل

هافانا - (د ب أ)

استقبل الرئيس الكوبي الجديد ميجيل دياز كانيل نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في أول مهمة رسمية يقوم بها بعد اختياره رئيسا لكوبا.

واستقبل دياز كانيل الرئيس مادورو اليوم السبت في قصر الثورة بالعاصمة هافانا واستعرض معه حرس الشرف العسكري.

ولأول مرة خلال الاستقبال الرسمي يتسع البروتوكول لوجود زوجة دياز كانيل /ليس كويستا إلى جوار زوجها.

ولم يكن هناك دور للسيدة الأولى في كوبا قبل اليوم.

وقال مادورو خلال اللقاء: "كوبا وفنزويلا لديهما القدرة على مواصلة تعاونهما في مختلف المجالات من أجل النهوض بشعوب أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي."

تعتبر فنزويلا أوثق حلفاء كوبا في المنطقة.

وبرغم الأزمة الطاحنة التي تعاني منها فنزويلا حاليا إلا أنها ترسل يوميا إلى شبه الجزيرة الكوبية 50 ألف برميل من النفط مقابل إرسال الأطباء الكوبيين إليها.

كان البرلمان الكوبي اختار دياز كانيل قبل عدة أيام خلفا للرئيس راؤول كاسترو، ولا ينتظر أن يدخل دياز كانيل وهو واحد من كوادر الحزب الشيوعي الكوبي تغييرا كبيرا في المنهجية السياسية للبلاد.

ميجيل دياز كانيل الرئيس الكوبي رئيس فنزويلا هافانا

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