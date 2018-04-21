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قائد عسكري ليبي: غارة تستهدف معسكر متشددين في بني وليد

08:09 م السبت 21 أبريل 2018
قائد عسكري ليبي: غارة تستهدف معسكر متشددين في بني وليد

بنغازي - (أ ش أ)
أعلن العميد بالجيش الوطني الليبي سالم الواعر أن غارة جوية مجهولة المصدر استهدفت معسكر متشددين في منطقة شرقي بلدة بني وليد جنوب غربي العاصمة طرابلس.

ونقلت قناة (سكاي نيوز بالعربية) ، مساء اليوم ، عن الواعر قوله إن الغارة استهدفت المعسكر الواقع بالقلعة عند منطقة السدادة التي تبعد 40 كلم شرقي بلدة بني وليد.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد شنت غارة في مارس الماضي استهدفت موقعا للمتشددين جنوبي ليبيا ، وأسفرت عن مقتل القيادي في القاعدة موسى أبو داود.

هذا المحتوى من

Asha
قائد عسكري ليبي غارات جوية بني وليد الجيش الليبي
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