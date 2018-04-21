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مصر تعلق على قرار إيقاف التجارب النووية والصاروخية في كوريا الشمالية

08:45 م السبت 21 أبريل 2018
مصر تعلق على قرار إيقاف التجارب النووية والصاروخية في كوريا الشمالية

القاهرة - (د ب أ)
رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت بإعلان كوريا الشمالية عن تعليق تجاربها النووية والصاروخية.

وأكد البيان على أن هذا التطور الإيجابي من شأنه أن يعزز من مناخ بناء الثقة وتدعيم السلام في شبه الجزيرة الكورية، ومن ثم يفتح آفاق نزع فتيل التوتر في المنطقة وإتاحة الفرصة لكافة شعوبها لتحقيق التنمية والاستقرار.

كما شدد البيان علي موقف مصر الثابت بعدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية، والاعتماد على التسوية السلمية للنزاعات الدولية، فضلا عن ضرورة تحقيق النزع الكامل لكافة الأسلحة النووية ودعم نظام عدم الانتشار النووي.

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