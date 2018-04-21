الأمن الروسي: تصفية 9 مسلحين في عملية ضد مجموعة إرهابية

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت قوات الأمن الروسية تصفية 9 مسلحين في عملية ضد مجموعة إرهابية في داغستان.

ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم دون المزيد من التفاصيل.

وكان جهاز الاستخبارات الروسي قد أعلن، اليوم السبت، إحباط عملية إرهابية خطط لها عناصر تابعة لتنظيم (داعش) في مدينة ستافروبول.

يذكر أن السلطات الروسية أعلنت ، أمس الأول الخميس، عن إحباط هجوم إرهابي في مدينة ستافروبول بمنطقة شمال القوقاز الروسي، مبينة أن المشتبه به خطط لتفجير مدرسة ومركز رعاية أطفال بالمدينة.