الصليب الأحمر يطالب بعدم تناقل صور مقتل عضوه في اليمن

صنعاء - (د ب أ)

طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، جميع وسائل الإعلام بالكف عن تناقل صور حادث مقتل عضو بعثة اللجنة الذي قُتل في محافظة تعز /275 كيلو مترا جنوب تعز.



وقال بيان للجنة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، "بدورنا نطلب من الجميع الكفّ عن تناقل صور حادث مقتل حنا لحود وهو لبناني الجنسية، يعمل مسؤولا عن برنامج الاحتجاز في اليمن، صونًا لكرامة الضحية واحترامًا لخصوصية عائلته المكلومة".



وأوضح البيان، أن "لحود" كان في طريقه لزيارة أحد السجون هذا الصباح عندما هاجم مسلحون مجهولون سيارة اللجنة الدولية التي كان يستقلها على أطراف مدينة تعز.



بدوره، قال روبير مارديني المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط "نحن ندين هذا الهجوم الوحشي، والمتعمد كما يبدو، الذي راح ضحيته أحد الموظفين المخلصين في مجال العمل الإنساني."



وعمل "لحود" لدى اللجنة الدولية منذ عام 2010 في مواقع ميدانية مختلفة وفي المقر الرئيسي بجنيف، كما عمل لسنوات عديدة، من قبل انضمامه للجنة الدولية، متطوعًا في الإسعافات الأولية وعضوًا في جمعية الصليب الأحمر اللبناني.