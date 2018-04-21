خبير غربي يحذر من التفاؤل بقرار كوريا الشمالية وقف برنامجها النووري

فرانكفورت - (د ب أ)

ذكر الخبير الغربي المحاضر بجامعة فيينا روديجر فرانك المختص في شؤون كوريا الشمالية أن وقف بيونج يانج لبرنامجها النووي والصاروخي يعد إشارة إلى تخفيف التوتر، لكنه حذر من المبالغة في التفاؤل.

وقال فرانك في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجستسايتونج" الصادرة غدا الأحد: "كوريا الشمالية ترغب في بناء اقتصاد تصديري قوي، ولتحقيق ذلك لابد من أن تتخلص من العقوبات"، مبينا أنها تسعى أيضا إلى الحصول على المعونات الاقتصادية.

وأضاف فرانك أنها في مقابل ذلك يمكن أن تسمح بدخول المفتشين الدوليين إلى أراضيها.

لكن فرانك لم يصدق "أن كوريا الشمالية ستتخلى بسرعة عن أسلحتها النووية"، لأنها "تمثل تأمين حياة للنظام هناك".

وفيما يتعلق بالخط الرئيسي للمفاوضات المقبلة بين كوريا الشمالية وجيرانها وبينها وبين الولايات المتحدة قال فرانك: "كوريا الشمالية لا تريد أن تكون تابعة للصين ولا لأمريكا"، والتقارب الحالي يمكن أن ينتهي بسرعة إذا خابت التوقعات المتبادلة في ا لطرف الآخر.

ويحاضر فرانك في جامعة فيينا ويقيم - وفقا للمعلومات المتوفرة عنه - منذ عقود بصورة منتظمة في كوريا الشمالية حيث كان يدرس هناك منذ عهد جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) سابقا.