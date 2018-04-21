خروج مسلحي المعارضة السورية من القلمون إلى ريف حلب

دمشق- (د ب أ ):

تتواصل اليوم السبت، عملية خروج مسلحي المعارضة السورية من منطقة القلمون الى ريف حلب ومخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "يغادر حوالي 3200 شخص، هم الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم، اليوم إلى منطقة الباب وعفرين في ريف حلب، على أن يخرج مسلحو جيش الإسلام بعد غد الاثنين الى الشمال السوري أيضًا".

وكشف المصدر عن أن "المسلحين المغادرين يتبعون جبهة النصرة وقوات أحمد العبدو وجيش الصناديد وجيش التحرير ، إضافة إلى 25 مقاتلا سوف يغادرون الى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية".

وتوصلت القوات الحكومية، الخميس، إلى اتفاق مع مسلحي المعارضة يقضي بخروج المسلحين من بلدات الرحيبة والناصرية وجيرود في منطقة القلمون الشرقي، وقد سلمت الفصائل المغادرة إلى الشمال السوري أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للقوات الحكومية .

وتجمعت 17 حافلة من الرحيبة وجيرود في نقطة التجمع على أن تغادر بعد اكتمال خروج المسلحين مساء اليوم إلى الشمال السوري.