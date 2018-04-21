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الرئيس الفنزويلي يزور الرئيس الكوبي الجديد

11:04 ص السبت 21 أبريل 2018
الرئيس الفنزويلي يزور الرئيس الكوبي الجديد

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

)أ ف ب):

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى هافانا الجمعة للقاء نظيره الكوبي الجديد ميغيل دياز-كانيل والدفع بعلاقات بلاده التي تشهد أزمات مع أحد آخر حلفائها المتبقين.

وتأتي زيارة مادورو بعد يوم فقط على انتهاء عقود من حكم أسرة كاسترو وتولي مناصر الحزب ميغيل دياز-كانيل الرئاسة في كوبا.

واعتمدت كوبا لسنوات بشكل كبير على النفط الفنزويلي بأسعار مخفضة في مقابل عمل أطباء كوبيين في الدولة الغنية بالنفط لكن تشهد أزمة اقتصادية خانقة.

وقبل مغادرته كراكاس قال مادورو إنه سيجري "زيارة عمل، زيارة أخوّة لتقديم التضامن والدعم" لدياز-كانيل.

ونقلت تقارير صحافية محلية عن مادورو قوله بعد أن استقبله وزير الخارجية برونو رودريغيز "جئت مع طاقة كبيرة لمواصلة العمل سويا".

ويسعى مادورو للفوز بولاية رئاسية جديدة في 20 مايو والحصول على أصوات ناخبين يواجهون تضخما نقديا كبيرا ونقصا في المواد الغذائية والطبية.

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فنزويلا ميغيل دياز نيكولاس مادورو هافانا كوبا

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