لجنة مجلس الشيوخ قد ترفض الموافقة على بومبيو وزيرا للخارجية وسط اعتراض الديموقراطيين

(أ ف ب):

يواجه مايك بومبيو الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليشغل منصب وزير الخارجية صعوبة في الحصول على موافقة لجنة في مجلس الشيوخ بعد أن رفض جميع الديموقراطيين هذا التعيين، لكنه مع ذلك قد يحصل على الموافقة النهائية الاسبوع المقبل.

وكان السناتور كريس كونز آخر الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الذين أعلنوا موقفهم المعارض.

وتضم اللجنة 11 جمهوريا و10 ديموقراطيين.

ومع خروج الجمهوري بول راند عن التضامن الحزبي وانضمامه إلى موقف الديموقراطيين، يتوقع أن تعلن اللجنة موقفها الرافض لبومبيو -- في تصويت نادر-- رغم ضغوط كبيرة من البيت الابيض لتعزيز فرصه.

وقال كونز في بيان "لا أتخذ هذا القرار باستخفاف أو دون تحفظ".

ورغم قناعته بأن بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) حاليا، سيساعد في تحسين الظروف لموظفي وزارة الخارجية قال "لا زلت اشعر بالقلق من أن المدير بومبيو لن يعارض مواقف الرئيس في اوقات حرجة".

وقال كونز إنه يشعر بالقلق من أن بومبيو "سوف يشجع ميل الرئيس نحو مواقف خطيرة أو عدائية بدلا من تخفيفها أوضبطها".

وأعلن رئيس اللجنة الجمهوري السناتور بوب كوركر عن إجراء التصويت يوم الاثنين.

وبغض النظر عن النتيجة من المتوقع أن يطرح كوركر التصويت أمام كل اعضاء اللجنة. ويترقب البيت الابيض تصويتا الاسبوع المقبل قبل عطلة للكونغرس تستمر اسبوعا.

ويعتبر المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية القريب من ترامب، من "الصقور" في السياسة الخارجية. ووعد ب"التصدي لعدوان روسي". وسلط عليه الضوء هذا الاسبوع عندما تم الاعلان عن زيارة سرية قام بها إلى كوريا الشمالية للقاء الزعيم كيم جونغ اونغ للتحضير لقمة مرتقبة له مع ترامب.

ويخشى الديموقراطيون أن يكون بومبيو منحازا بشكل كبير لحزبه وهو ما حاول كروكر الرد عليه الخميس.

وقال "أرى إن اصدقائي الديموقراطيين في العديد من الحالات يشعرون بأنهم إذا أيدوا بومبيو يمنحون تأييدا غير المباشر لسياسات ادارة ترامب، وهو ما يمقته العديد منهم"، لكنه شدد على أنه احدا في واشنطن "لديه اطلاع اكبر بشأن التهديدات" اليوم أكثر من بومبيو.

ولا يزال بومبيو يحظى بامكانية الحصول على تأكيد مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعدا، 51 منهم للجمهوريين.