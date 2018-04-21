وزير التنمية الألماني يتوجه إلى العراق

برلين/بغداد- (د ب أ):

توجه جيرد مولر وزير التنمية الألماني، على رأس وفد، اليوم السبت إلى العاصمة العراقية بغداد للاطلاع على وضع إعادة الإعمار في العراق.

ويعقد مولر غدا الأحد لقاءات مع مسؤولين عراقيين على رأسهم، حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي.

يذكر أن أجزاء واسعة في العراق تعرضت للدمار بسبب الحرب على تنظيم داعش، وتحتاج البلاد إلى عدة مليارات من الدولارات لإعادة الإعمار، وتعتزم ألمانيا تقديم 350 مليون يورو في العام الحالي لهذا الغرض، وستتركز هذه الأموال على مشروعات مساعدات الطوارئ وإعادة بناء البنية التحتية.

وستركز محادثات مولر في بغداد على إعادة اللاجئين العراقيين الموجودين في ألمانيا، وتعتزم الحكومة الألمانية مساعدة المهاجرين في إيجاد موطن قدم لهم في أوطانهم وذلك من خلال تقديم المشورة لإنشاء شركات أو من خلال تقديم برامج للتدريب المهني.

وأكد مولر اليوم أنه "حتى لا يتمكن الإرهاب مرة أخرى من استعادة قاعدته، فإن من المهم أن يتمكن الناس من العودة مرة أخرى إلى مسقط رأسهم، ولذلك فإننا نركز مساعدتنا على المدارس والتعليم للأطفال والشباب الصغار بالإضافة إلى إعادة الإعمار".