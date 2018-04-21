الأمين العام للناتو يعول على الحوار مع روسيا

برلين- (د ب أ):

رغم الانتقادات الحادة التي يوجهها لروسيا، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، ضرورة الحوار معها.

وقال ستولتنبرج، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "يتعين على روسيا احترام القانون الدولي حتى تتحسن علاقاتنا... روسيا توسع جيشها على نحو كبير، وتدعم النظام الوحشي في سوريا، وتشن هجمات إلكترونية وتتدخل في الانتخابات".

وذكر ستولتنبرج أن الحوار مع روسيا صعب لكن مهم، وقال: "الناتو لا يريد أن يعزل روسيا. روسيا جارتنا".

ورحب ستولتنبرج بأن ألمانيا "مدافع قوي لانتهاج مسار مزدوج تجاه روسيا: دفاع قوي وحوار".

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الدولي، أكد ستولتنبرج عزم الناتو توسيع تدريب قوات الأمن في العراق على نحو واضح، وقال: "لتدعيم قدرات العراقيين في مكافحة الإرهاب يخطط الناتو لتعزيز تدريباتنا هناك وإقرار بعثة تدريب جديدة للعراق خلال قمتنا المخططة في يوليو المقبل".

وذكر ستولتنبرج أن تنظيم داعش فقد مناطق سيطرته في العراق بالكامل تقريبا، كما تحرر من قبضتهم ملايين المواطنين، وقال: "لكن التهديد لم يختف، لا يمكننا ببساطة الآن أن نولي الأدبار".

كان وزراء العراق حيدر العبادي قد أعلن في ديسمبر الماضي القضاء عسكريا على داعش في بلاده.