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ناشطون سوريون: الشرطة العسكرية الروسية تدخل القلمون بعد إجلاء المسلحين

08:07 ص السبت 21 أبريل 2018
ناشطون سوريون: الشرطة العسكرية الروسية تدخل القلمون بعد إجلاء المسلحين

أرشيفية

دمشق- (أ ش أ):

أفاد ناشطون سوريون اليوم السبت، بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي، بعد الاتفاق الذي وقعته الفصائل المسلحة مع روسيا والنظام السوري.

وأشار الناشطون- وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية- إلى أن الفصائل المسلحة العاملة في القلمون الشرقي تستعد للخروج إلى الشمال السوري، في الساعات المقبلة، بعد تسليم السلاح الثقيل.

وكانت السلطات السورية قد توصلت في وقت سابق، مع مسلحين في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق إلى اتفاق يقضي بمغادرتهم بلدات الرحيبة وجيرود والناصرية إلى مدينتي جرابس وإدلب شمالي البلاد، بدءًا من اليوم السبت.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة العسكرية روسيا مدينة الرحيبة الفصائل المسلحة
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