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مقتل 12 داعشيًا و3 من عناصر الشرطة خلال اشتباكات في أفغانستان

07:56 ص السبت 21 أبريل 2018
مقتل 12 داعشيًا و3 من عناصر الشرطة خلال اشتباكات في أفغانستان

أرشيفية

كابول- (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الأفغانية، مقتل 12 مسلحا من تنظيم داعش وثلاثة من عناصر الشرطة، خلال اشتباكات وقعت في إقليم جاوزان بشمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية، عن قائد الشرطة في الإقليم الجنرال فقير محمد جاوزاني، قوله إن الاشتباكات اندلعت عقب قيام عناصر من تنظيم داعش بمهاجمة نقاط أمنية بالقرب من أحد المباني الحكومية.

وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 12 مسلحا وإصابة سبعة آخرين، فيما قٌتل ثلاثة من رجال الشرطة وأصيب اثنان آخران.

في سياق متصل، قال أحد جنود الجيش الوطني الأفغاني -رفض الكشف عن هويته- إن العناصر المسلحة حاصرت القوات الحكومية التي لم تكن تمتلك كميات كافية من الأطعمة والمياه والذخيرة.

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تنظيم داعش أفغانستان الشرطة الأفغانية اشتباكات

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