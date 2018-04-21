مقتل مسؤول الإمداد والتسليح للحوثيين وعدد من مرافقيه في غارة جوية

صنعاء- (أش أ):

أفادت مصادر يمنية في محافظة البيضاء بمقتل القيادي الحوثي خالد سيلان المكنى "أبو حسين" والمسؤول عن الإمداد والتسليح في مديريتي الطفة والملاجم مع عدد من مرافقيه خلال غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعا لهم في موقع الشيرة بمديرية الطفة.

فيما أعلنت مصادر ميدانية في محافظة تعز- وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - مقتل 18 حوثيا خلال غارات وقصف على مواقع الحوثيين في منطقة العريش شرق موزع، والكمب ومفرق الوازعية غرب مقبنة.