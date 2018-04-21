 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

​ترامب يرحب بإعلان كوريا الشمالية وقف تجاربها الصاروخية والنووية

05:30 ص السبت 21 أبريل 2018
​ترامب يرحب بإعلان كوريا الشمالية وقف تجاربها الصاروخية والنووية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن- (أ ش أ):

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة بإعلان كوريا الشمالية وقف التجارب النووية وإغلاق أحد أكبر منشآتها النووية.

وقال ترامب- وفقا لقناة (الحر) الأمريكية - إن "هذا القرار يمثل خبر سارا للغاية لكوريا الشمالية والعالم"، كما أعرب ترامب عن تطلعه للقمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي، والتي يجري الإعداد لها.

كانت كوريا الشمالية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءا من 21 أبريل ، مؤكدة أنه لا حاجة لاجراء تجارب نووية او بالستية.

هذا المحتوى من

Asha
كوريا الشمالية أسلحة نووية دونالد ترامب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان