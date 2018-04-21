​ترامب يرحب بإعلان كوريا الشمالية وقف تجاربها الصاروخية والنووية

واشنطن- (أ ش أ):

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة بإعلان كوريا الشمالية وقف التجارب النووية وإغلاق أحد أكبر منشآتها النووية.

وقال ترامب- وفقا لقناة (الحر) الأمريكية - إن "هذا القرار يمثل خبر سارا للغاية لكوريا الشمالية والعالم"، كما أعرب ترامب عن تطلعه للقمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي، والتي يجري الإعداد لها.

كانت كوريا الشمالية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءا من 21 أبريل ، مؤكدة أنه لا حاجة لاجراء تجارب نووية او بالستية.