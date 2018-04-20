أنباء عن اتفاق لوقف إطلاق النار في الغوطة الغربية

دمشق - (أ ش أ):

أعلنت وكالة الأنباء السورية، أن هناك أنباء عن اتفاق على وقف إطلاق النار في الغوطة الغربية بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة بعد استسلامهم نتيجة خسائرهم الكبيرة في الأفراد والعتاد وتدمير تحصينات لهم خلال استهداف سلاحي الجو والمدفعية لأوكارهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية.

وأضافت الوكالة السورية، في تقرير الليلة، أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ حين التأكد من التزام المجموعات المسلحة بكل تفاصيله، مبينا أنه بموجب بنود الاتفاق سيتم إخراج معظم المجموعات المسلحة بعضها إلى إدلب والآخر إلى البادية الشرقية، بينما ستتم تسوية أوضاع المجموعات الأخرى.

وأشارت إلى أنه تم تخيير مسلحين من جماعات أخرى بين المغادرة النهائية والبقاء في (يلدا وببيلا وبيت سحم) وتسوية أوضاعهم، مؤكدة استمرار العملية العسكرية إلى حين الانتهاء من تفاصيل بنود الاتفاق كاملا وذلك انطلاقا من إدراك الدولة السورية أن بعض المجموعات المسلحة قد تراوغ وتعرقل بعض البنود.

وذكرت الوكالة السورية، أن هناك العديد من التنظيمات الإرهابية تحاصر آلاف المدنيين وتعتدي عليهم وعلى الأحياء المجاورة في مدينة دمشق وريفها بالقذائف، حيث استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون نتيجة اعتداءات بالقذائف على منازل المدنيين في التضامن والقدم والزاهرة وأطراف المخيم.