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أهم التصريحات في 24 ساعة: الجيش الإسرائيلي يدير معركة شرسة على حدود غزة

11:57 م الجمعة 20 أبريل 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: الجيش الإسرائيلي يدير معركة شرسة على حدود غزة

إعداد – هشام عبد الخالق:
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الهجوم الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا ضرب مفاوضات جنيف، وذكر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، أن بريطانيا سوف "تدعم بقوة" محاولة زيمبابوي للانضمام مجددًا لرابطة دول الكومنولث، وقال وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن جيشه يدير معركة شرسة للأسبوع الرابع على التوالي على حدود غزة.

الجيش الاسرائيلي حدود غزة سيرجي لافروف الخارجية الروسية ضرب سوريا

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