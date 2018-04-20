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إيطاليا تسلم سياسيًا مكسيكيًا مطلوبًا لأمريكا لصلاته بتجارة المخدرات

07:32 م الجمعة 20 أبريل 2018
إيطاليا تسلم سياسيًا مكسيكيًا مطلوبًا لأمريكا لصلاته بتجارة المخدرات

روما (د ب أ)

قالت الشرطة الإيطالية اليوم الجمعة إن توماس يارينجتون المحافظ السابق لولاية مكسيكية المطلوب لصلاته بمهربي المخدرات قد تم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وتم إلقاء القبض على يارينجتون 61 عامًا في فلورنسا، في أبريل عام 2017، وذلك بعد خمسة أعوام من اختفائه هربا من مذكرات اعتقاله في المكسيك والولايات المتحدة.

ووصفته الشرطة الإيطالية بأنه "هارب رفيع المستوى" وقالت إن من المقرر أن يواجه اتهامات أمريكية بتهريب مخدرات وغسيل أموال، واحتيال مصرفي وجرائم أخرى.

وكان رجل السياسة المكسيكي عضوا في الحزب الثوري المؤسسي وحكم ولاية تاموليباس الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من المكسيك، وهي إقطاعية لعصابة أباطرة الخليج " المكسيكى " الشهيرة ولجناحها العسكري السابق لوس زيتاس.

الشرطة الإيطالية تسليم سياسي مكسيكي تجارة المخدرات مطلوب أمنيا توماس يارينجتون

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