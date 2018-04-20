4 شهداء وأكثر من 645 مصابًا في "جمعة الأرض" الرابعة

(مصراوي):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل محمد إبراهيم أيوب، والشاب سعيد عبدالمجيد عبدالعال، لترتفع حصيلة ضحايا اليوم الجمعة إلى أربعة شهداء وأكثر من 645 مصابًا بجراح مختلفة واستنشاق غاز.

وأفاد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، بأن الطفل محمد إبراهيم أيوب (15 عاماً) من جباليا، استشهد بنيران الاحتلال، فيما استشهد الشاب عبدالعال (29 عاماً) من سكان القرارة بعد إصابته بطلق ناري في الرقبة شرق خان يونس.

وكانت الصحة أعلنت استشهاد الشاب أحمد العثامنة (24 عاما) برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة، والشاب أحمد نبيل أبوعقل (25 عاماً) متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل ظهر اليوم شرق جاليا شمال قطاع غزة.

كما استهدف جيش الاحتلال سيارة صحافة بقنابل الغاز في منطقة ملكة شرقي غزة.

وتواصل الجماهير الفلسطينية التوافد إلى المناطق الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الرابعة لمسيرة العودة، ويتواصل إشعال الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

كما نجح عدد من الشبان بإزالة أجزاء من السلك الشائك قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.