الرئيس الروماني يعارض احتمال نقل سفارة بلاده إلى القدس

(أ ف ب):

رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الجمعة، فكرة نقل سفارة بلاده في اسرائيل إلى القدس، الأمر الذي أعلنه الخميس رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم، ليفيو دراغنيا.

واعلنت الرئاسة الرومانية في بيان ان رئيس الدولة "لم يُبلغ ولم يؤخذ رأيه حول هذا المسعى" الذي "لا يستند إلى أي تقويم متين وصلب".

ولم تصدر الحكومة نفسها التي ترأسها رئيسة وزراء اشتراكية ديموقراطية اي اعلان رسمي حول هذا الموضوع. وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، رفض المتحدث باسم الحكومة الادلاء بأي تعليق.

وكان دراغنيا الذي اضطلع بدور حاسم في تسيير شؤون السلطة التنفيذية، أعلن مساء الخميس في تصريح لشبكة تلفزيونية، ان قرارا حكوميا اتُخذ الاربعاء "حول بدء اجراءات نقل" السفارة من تل ابيب الى القدس.

وأكد أن "القرار قد اتخذ... الاجراءات قد بدأت".

واعتبر رئيس الدولة الجمعة أن "مبادرة الحكومة يمكن ان تشكل على الارجح وفي احسن الاحوال بداية عملية تقييم" لا يمكن ان تنتهي "الا بعد انهاء مفاوضات" السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار مفاجأة باعلانه في ديسمبر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وبالإضافة إلى واشنطن، اعلنت سبعة بلدان، منها غواتيمالا وهندوراس، نقل سفاراتها.

وأعلنت اسرائيل القدس عاصمة لها، في حين يطالب الفلسطينيون بان يكون الشطر الشرقي للمدينة عاصمة دولتهم المستقبلية. ولا تعترف الامم المتحدة من جهتها بضم القدس الشرقية التي تعتبرها ارضا محتلة، وتقول ان على الاسرائيليين والفلسطينيين اجراء مفاوضات حول الوضع النهائي للمدينة.