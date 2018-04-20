بعد معاناة مع المرض.. وفاة قائد جيش جنوب السودان في القاهرة

(بي بي سي):

قال متحدث باسم حكومة جنوب السودان إن قائد الجيش الجنرال جيمس أجونق توفي في القاهرة الجمعة بعد معاناته من مرض استمر لوقت قصير.

وكان أجونق قد انضم للجيش الشعبي لتحرير السودان، وهو الاسم الرسمي لجيش جنوب السودان، في 1983 عندما كان الجيش لا يزال جماعة متمردة تحارب من أجل الاستقلال عن السودان.

وانزلق جنوب السودان، الذي أصبح أحدث دولة في العالم بعد استقلاله عن السودان في 2011، إلى حرب أهلية منذ 2013 بعد أن أقال كير نائبه ريك مشار.