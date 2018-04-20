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مجلس الأمن الروسي يبحث تعديل استراتيجية الأمن القومي

04:34 م الجمعة 20 أبريل 2018
مجلس الأمن الروسي يبحث تعديل استراتيجية الأمن القومي

نيكولاي باتروشيف

القاهرة - (مصراوي):

أعلن مجلس الأمن القومي الروسي، أن لجنة المجلس لشؤون التخطيط الاستراتيجي بحثت مقترحات لتدقيق بعض بنود استراتيجية الأمن القومي الروسي نظرا للأوضاع الدولية الحالية.

وذكر المكتب الصحفي لمجلس الأمن القومي في أعقاب اجتماع اللجنة الذي ترأسه سكرتير المجلس نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أنه "جرى بحث إجراءات إضافية لضمان الأمن القومي الروسي نظرا لإقرار استراتيجية جديدة للأمن القومي في الولايات المتحدة، والضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية والآيديولوجية غير المسبوقة على روسيا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها".

مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف روسيا الولايات المتحدة

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