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نتنياهو: الجيش الإسرائيلي جاهز لمواجهة تهديدات إيران

01:30 م الجمعة 20 أبريل 2018
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي جاهز لمواجهة تهديدات إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

القاهرة – (مصراوي):

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه منتبه للتهديدات الإيرانية، وأن الجيش الإسرائيلي وأذرع الأمن، على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تطور.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال جلسة خاصة عقدتها الحكومة، اليوم الجمعة، في تل أبيب في المبنى، الذي تم فيه الإعلان عن تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

وقال نتنياهو: "نسمع التهديدات، التي تأتي من إيران، لكن مقاتلو جيش الدفاع والأجهزة الأمنية مستعدون لجميع التطورات"، مضيفًا: "سنقاتل من يحاول أن يمس بنا، والثمن لن يردعنا وسيدفع الثمن أولئك الذين يريدون أن يقتلونا لأن جيش الدفاع مستعد لأداء مهمته".

تأتي تصريحات نتنياهو في الوقت، الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي استنفار قواته في هضبة الجولان السورية المحتلة، وعلى حدود لبنان، بينما توفر أذرع الأمن المختلفة الحماية للمؤسسات والمصالح الإسرائيلية واليهودية حول العالم تحسبا من رد إيراني محتمل على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار "تيفور" العسكري في سوريا الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل 14 عسكري من بينهم سبعة من المستشارين الأمنيين الإيرانيين.

بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي تهديدات إيران

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