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الأمين العام للناتو: على اليونان وتركيا تسوية خلافاتهما بشكل ثنائي

12:56 م الجمعة 20 أبريل 2018
الأمين العام للناتو: على اليونان وتركيا تسوية خلافاتهما بشكل ثنائي

ينس ستولتنبرج

أثينا- (أ ش أ):

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، إنه يتوجب على اليونان وتركيا، العضوتين في الحلف، تسوية خلافاتهما بشكل ثنائي، انطلاقا من روح حسن الجوار.

وأضاف ستولتنبرج، أثناء زيارة رسمية لمدينة لاهاي الهولندية " الناتو هو الحل للعديد من المشاكل، ولكنه ليس الحل لجميع المشاكل، لقد تم تصميم الناتو للتصدي للتهديدات الآتية من خارجه"، وفق ما أوردته صحيفة (كاثمريني) اليونانية.

يذكر أن نزاعا في شرق البحر المتوسط اندلع بين اليونان وتركيا، إذ تعد منطقة البحر المتوسط إحدى أهم مناطق أعالي البحار، كونها تتضمن احتياطيات استراتيجية ضخمة من الغاز الطبيعي.

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حلف شمال الأطلسي الناتو اليونان تركيا

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