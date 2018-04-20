لافروف: نأمل أن يحدد ترامب مقترحه بشأن زيارة بوتين إلى واشنطن

موسكو- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، الجمعة، أن بلاده تأمل في أن يحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقترحه بشأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى واشنطن.

وقال لافروف - في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - "ننطلق من حقيقة أن الرئيس الأمريكي في المحادثة الهاتفية قد وجّه مثل هذه الدعوة، وقال إنه سيكون سعيدا لرؤية (بوتين) في البيت الأبيض، ثم سيكون سعيدا للاجتماع في إطار زيارة جوابية، وعاد مرات عدة لهذا الموضوع".

وأضاف الوزير الروسي "لذلك وضحنا، بالطبع لنظرائنا الأمريكيين أننا لا نريد أن نكون متطفلين، لكننا لا نريد أن نكون غير مهذبين، وأنه نظرا لأن الرئيس ترامب قد قدم مثل هذا الاقتراح، فإننا ننطلق من أنه سوف يحدده"، موضحا أن بوتين مستعد للقاء نظيره الأمريكي.