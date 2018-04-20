تأجيل زيارة الرئيس الفلبيني للكويت إلى مايو المقبل

الكويت - (أ ش أ):

أعلن السفير الفلبيني لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا، تأجيل الزيارة المرتقبة للرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتي إلى الكويت، والتي كان مقررا لها 30 أبريل الجاري، مشيرا إلى أنه تم إرجاء الزيارة إلى شهر مايو المقبل.

وأوضح أوفيلا – في تصريح صحفي اليوم الجمعة – أنه يتم حاليا إجراء الترتيبات النهائية مع الجانب الكويتي؛ لتحديد موعد زيارة الرئيس دوتيرتي إلى الكويت.

وأضاف أن الجولة المقبلة من المباحثات الثنائية بين الكويت والفلبين، بشأن اتفاقية العمالة الجديدة، يجب أن تعقد قبل زيارة الرئيس الفلبيني إلى الكويت، والذي سيحضر للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي للاتفاقية.

وأشار السفير الفلبيني لدى الكويت إلى أن الاتفاقية الجديدة للعمالة، ما زالت قيد المراجعة في وزارة الداخلية الكويتية، مشيرا إلى تواصل السفارة مع وزارتي الداخلية والخارجية في الكويت بهذا الصدد.

وأشاد أوفيلا بالمرونة التي يبديها الجانب الكويتي بخصوص الاتفاقية، مشيرا إلى أن الأمور تسير على الطريق الصحيح، دون ما يعكر الصفو في إطار حرص الجانبين على إنجازها.

وكان السفير الفلبيني لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفلبيني ردريجو دوتيرتي إلى الكويت، ستكون مبدئيا في 30 أبريل الجاري، لافتا إلى أن موعد الزيارة لن يصبح نهائيا، إلا بعد تأكيد الديوان الأميري الكويتي، عدم تعارض توقيت الزيارة مع التزامات القيادة الكويتية المقررة.

يشار إلى أن الكويت ومانيلا قد اتفقتا على إجراء محادثات بشأن قضايا العمالة الفلبينية في الكويت، على أن يتخلل الزيارة المرتقبة توقيع مذكرة تفاهم لحماية العمال الفلبينيين وضمان حقوقهم.